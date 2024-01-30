С 1 февраля увеличат выплаты льготникам: Как получить прибавку и сколько она составит С 1 февраля пройдёт масштабное повышение социальных выплат, которое затронет льготников. Уже утверждён окончательный размер прибавки. О чём нужно знать, чтобы получить повышенные выплаты? 29 января, 21:41 С 1 февраля повысят выплаты федеральным льготникам. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Федеральные льготники, малоимущие, семьи с детьми и пенсионеры получат прибавку с 1 февраля. Это вторая волна массового повышения социальных выплат в этом году. Индексация составит 7,4%. Ранее предполагалось, что она будет на уровне 7,5%, но затем произошла небольшая корректировка. Дело в том, что размер повышения зависит от данных Росстата об уровне инфляции прошлого года. Они появляются только ближе к концу января, после чего правительство выпускает постановление о точном размере прибавки.

С 1 февраля ежемесячная денежная выплата инвалидам I группы составит 5324,84 рубля, инвалидам II группы — 3802,78 рубля, а инвалидам III группы — 3044,15. Материнский капитал на первого ребёнка вырастет до 630 380,78 рубля, на второго — до 833 024,74, а доплата на второго ребёнка повысится до 202 643,96. Такие цифры привели в Социальном фонде России.

— Компенсация набора социальных услуг с 1 февраля составит 1578,50 рубля. Максимальная единовременная выплата по травматизму или профзаболеванию будет 141 480,16 рубля. Максимальная ежемесячная выплата по травматизму или профзаболеванию — 108 784,04 рубля. Ежемесячное пособие по травматизму или профзаболеванию — 435 136,16 рубля, — уточнили в СФР.

Работающие пенсионеры, которые уволились в феврале, получат индексацию. Также в феврале прибавку к пенсии получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — 8134 рубля 88 копеек. Эта сумма увеличивается также и на соответствующий районный коэффициент в случае, если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Прибавка устанавливается в беззаявительном порядке. Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

— Такую же сумму получат и инвалиды, которым установлена I группа инвалидности. Не будет прибавки, если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, так как ему уже при установлении I группы была она назначена. Также прибавку к пенсии могут получить пенсионеры по заявлению, которое необходимо подать в СФР. Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты — 8134 рубля 88 копеек. Такую прибавку могут получить пенсионеры, у которых появились иждивенцы. К примеру, родился ребёнок (бабушка или дедушка осуществляет уход после смерти родителей), либо супруг вышел на пенсию и пенсия меньше, чем у заявителя-пенсионера. При наличии одного иждивенца прибавка составит 2711,63 рубля, а при наличии двух — 5423,26 рубля, — рассказала Оксана Красовская.

Она пояснила, что с 1 февраля 2024 года будут пересчитаны размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности.

Один из родителей, который осуществляет уход за ребёнком-инвалидом, может оформить на себя выплату в размере 10 000 рублей, если ранее работал, а с февраля перейдёт на неполное рабочее время.

— Стоит обратить внимание, что такая возможность есть у тех, кто официально работает по трудовому договору, так как понятие неполного рабочего времени применяется в рамках трудовых отношений. Если родитель ИП или работает по ГПХ, то у него такой возможности нет. Выплата оформляется через СФР, — добавила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева