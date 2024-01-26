С 1 февраля вступают в силу новые законы: Что ждёт должников и заёмщиков Целый ряд новшеств появится с 1 февраля для клиентов банков, а также людей, у которых образовалась просроченная задолженность. Какие права и обязанности появились у заёмщиков и должников? 25 января, 21:42 С 1 февраля появятся новшества для должников и коллекторов. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

С 1 февраля 2024 года заёмщик сможет отказаться от договора страхования при оформлении кредита. Сделать это можно в течение 30 календарных дней. Об этом рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.

— Прошу заметить, что теперь можно не только отказаться от договора страхования, но и вернуть страховую премию целиком или частично, — пояснил юрист.

Теперь в силу новых изменений банки будут обязаны уведомлять о дополнительных услугах кредитования (например, о страховании) не позднее одного дня с момента заключения кредитного договора. На это обратил внимание вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

— Также банки будут обязаны не позднее чем за пять календарных дней до даты истечения договора банковского вклада информировать клиента об истечении срока вклада. Причём в той форме (например, СМС-уведомление), которая была выбрана вкладчиком при заключении договора, — добавил Владимир Кузнецов.

Кроме того, теперь коллекторы будут нести уголовную ответственность за угрозы расправы, порчу имущества, клевету и другие действия, нарушающие права должника и членов семьи. Помимо этого, они не смогут звонить должнику в будни с 22:00 до 08:00, а в выходные и праздничные дни — с 20:00 до 09:00. Кстати, время должно соответствовать тому часовому поясу, в котором живёт недобросовестный заёмщик. Лично встречаться с должником коллекторы смогут не чаще одного раза в неделю.

— Более того, во время телефонного звонка должнику представитель кредитной организации обязан будет представиться, сообщить данные о коллекторском агентстве, получить подтверждение от абонента, что он именно то лицо, которому звонит представитель, а также сообщить все сведения о долге. За нарушения порядка общения с должником коллекторов можно привлечь к административной ответственности. Тут предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (статья 14.57 КоАП РФ). Можно привлечь и к уголовной ответственности — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом от одного миллиона до пяти миллионов рублей (статья 172.4 УК РФ), — пояснил Орест Мацала.

С 21 января вступило в силу изменение о необходимости расписывать в кредитном договоре полную стоимость кредита. Также необходимо указывать полную стоимость для рекламных акций от банков. Например, в маркетинговом ходе кредит заявлен под 5% годовых. При этом ПСК по программе составит, допустим, 20–30%. Об этом рассказал кредитный брокер, генеральный директор ГК "Белый остров" Сергей Островский.

— Это нововведение позволит "тормозить" граждан, которые на сегодняшний момент уже закредитованы, чтобы они задумались о текущих платежах, учитывая не рекламную, а реальную стоимость кредита. Также после получения кредитного продукта ранее от него можно было отказаться в течение 14 дней. Сейчас нововведение позволяет сделать отказ в течение 30 дней. Такой шаг позволит заёмщикам быть более защищёнными от импульсивных действий, — добавил Сергей Островский.

Также в этом году вступили в силу нововведения по поводу предельной долговой нагрузки. Если клиент не может самостоятельно рассчитывать свой доход, платежи и выход на просрочки, это регулируется со стороны ЦБ.

Сергей Островский привёл такой пример. Если доход заёмщика составляет 200 000 рублей, а платёж по кредиту — более 100 000 рублей, то возможность получения кредитного продукта минимальна.

Авторы Нина Важдаева