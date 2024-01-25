Владельцы недвижимости могут заработать больше: Что стало выгоднее всего сдавать в аренду Сейчас меняется и спрос на инвестиционную недвижимость, а самый большой доход можно получить от самых неожиданных объектов. Сколько денег могут принести квартиры, апартаменты, дома и разные виды коммерческой недвижимости? 24 января, 21:42 Экономисты рассказали, какую недвижимость сдавать выгоднее всего. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

На какую недвижимость растёт спрос

В последнее время увеличивается спрос на аренду студий и небольших однокомнатных квартир. Если в прошлом году арендный рынок жилья упал — большой процент населения покрывали привлекательные ипотечные программы, доходы населения позволяли их брать, то сейчас ситуация начала меняться. Об этом рассказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

— Бум на ипотеки уходит, их одобряют меньшему проценту граждан, и возвращается спрос на арендное жильё. Причём особый интерес вызывают именно студии — арендная плата ниже. В связи с этим сейчас актуально инвестировать именно в это компактное жильё. Даже если у вас нет полной суммы, но проходите по льготной ипотечной программе, актуально будет купить жильё и сдать его на долгосрочной основе, — добавил Денис Астафьев.

Он отметил, что при правильно подобранном объекте процент по ипотеке будет покрываться арендными платежами. Если купить квартиру в перспективном районе, то за пять лет её стоимость может вырасти более чем на 20%. Такую инвестицию однозначно можно назвать перспективной.

— В качестве инвестиций лучше всего выбирать небольшие лоты — студии или однокомнатные варианты. Безусловно, на цену и ликвидность объекта будет влиять хорошая транспортная доступность, локация и окружение. Ближе к центру города цена аренды существенно выше. Не менее важным критерием является наличие рядом с проектом бизнес-центров высокого класса, а также образовательной инфраструктуры, особенно топовых и рейтинговых вузов, — рассказала директор по продажам девелопера Sense Наталья Шичанина.

Что касается формата недвижимости, апартаменты зачастую становятся более выгодным вариантом, чем квартиры. Цена покупки апартаментов, как правило, ниже, а стоимость аренды не зависит от юридического статуса.

Более того, по словам Натальи Шичаниной, в современных реалиях дополнительным конкурентным преимуществом будет наличие развитой инфраструктуры внутри дома и высококлассной сервисной компании. Качественный сервис становится важным показателем не только комфорта жителей, но и их лояльности.

Что лучше: жилая недвижимость или коммерческая

Коммерческая недвижимость традиционно приносит больший доход. При этом она значительно быстрее окупается: у коммерческой недвижимости период окупаемости составляет 7–10 лет, тогда как у квартиры — порядка 15–17 лет. Доходность квартир в Москве колеблется в районе 3–4%. Несколько выше в курортных городах, таких как Сочи или Калининград. В случае же с коммерческой недвижимостью доходность в среднем лежит в коридоре от 6% до 12%. Многое зависит от типа объекта, его доступности и проходимости локации. Такие цифры привёл директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

— Если говорить про коммерческую недвижимость, то тут традиционно выгоднее всего офисы, торговые помещения и точки стрит-ретейла. При этом помещения небольшого метража пользуются большим спросом, но они же подвержены большим рискам. И в целом важно понимать, что поиск арендаторов для коммерческой недвижимости весьма специфичная и трудозатратная задача, — добавил Валерий Тумин.

Самым надёжным, наименее рискованным активом являются новые квартиры в сформированных жилых районах ближе к центру Москвы. Это актив стоимостью от 8–9 млн рублей с минимумом эксплуатационных, маркетинговых и других рисков. Его окупаемость составляет от 20 до 30 лет. Об этом рассказал управляющий партнёр компании Stenoy, девелопер апарт-отеля ORO Илья Фролов.

Однако, по его словам, арендный бизнес на квартирах очень сложно масштабировать. Более доходной инвестицией является покупка номерного фонда в апарт-отелях, также при наличии профессиональной управляющей компании с высоким уровнем сервиса этот бизнес легко масштабируется. Инвестор может купить 50–100 номеров и не волноваться за операционную деятельность и загрузку отеля — всё сделает управляющая компания с минимальным участием инвестора. Следующим шагом в сторону увеличения потенциальной доходности является офисная, складская и торговая недвижимость. В данном случае окупаемость может составить менее десяти лет, но сопоставимо растут и маркетинговые, эксплуатационные, а также другие риски.

— Порог входа в коммерческую недвижимость очень сильно разнится: можно приобрести маленький офис или склад за 2 млн рублей, а можно — торговый центр за несколько миллиардов, — добавил Илья Фролов.

Авторы Нина Важдаева