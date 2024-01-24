С 1 февраля курс доллара заметно снизится: Насколько оправдан такой прогноз и что будет с рублём Курс рубля укрепился в январе и может ещё больше укрепиться в феврале. К такому выводу приходят многие экономисты. При этом на курс рубля могут действовать и непредсказуемые факторы. Что сейчас происходит на рынке и как курс валют изменится с 1 февраля? 23 января, 21:42 Доллар в феврале может подешеветь. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Курс рубля продолжает находиться в районе 88 рублей за доллар. Это обусловлено принудительной продажей валютной выручки экспортёрами и продажей валюты из ФНБ. Сказываются и опасения рынка относительно санкций в отношении Национального клирингового центра и вторичных санкций на иностранные банки, которые ведут взаиморасчёты с российскими контрагентами. Об этом рассказал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

— Наши оценки на январь на падение курса иностранных валют на полугодовые минимумы оправдались по полной. Пора подумать и о феврале. На фоне сохраняющейся жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ, актуальных нормативов репатриации выручки экспортёров, бюджетного правила и налогового периода укрепление рубля может продолжиться. И это среднесрочные фундаментальные факторы, которые играют в пользу рубля. Есть и другие. Если вдруг январское локальное дно в долларе под 87,4 не устоит, то импульс вниз может повести валютную пару уже в диапазон 85–83,5, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Николай Рясков считает, что стоимость доллара будет постепенно расти, стремясь к 90 рублям. При этом в случае длительного нахождения курса ниже этого уровня программа принудительной продажи валюты экспортёрами может быть дополнительно скорректирована.

Михаил Зельцер полагает, что если доллар укрепится, то евро и юань тогда проследуют за ним. Они также обновят недавние минимумы у 94,7 и под 12,1 соответственно. В целом же экономисты считают, что у рубля есть все основания для дальнейшего укрепления.

— Мы ожидаем, что в феврале рубль может колебаться в рамках 85–93 рублей за доллар и 95–103 за евро. Продление обязательной продажи валютной выручки до конца года должно сработать в пользу рубля. Цены на нефть могут продолжить рост из-за событий в Красном море, и, возможно, ОПЕК+ снова примет решение о сокращении добычи нефти в начале февраля. Пока Минфин и ЦБ РФ будут делать всё возможное, чтобы поддержать рубль. Ключевая ставка в феврале может быть сохранена на уровне 16% годовых. Это для рубля может быть позитивом. Из рисков наиболее существенными могут быть новые пакеты санкций. В целом в феврале смотрим на рубль положительно, — рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Авторы Нина Важдаева