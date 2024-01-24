Интрига раскрыта: в Центробанке рассказали, как изменятся ставки по вкладам в 2024 году Начальник ГУ Банка России по ЦФО, член совета директоров ЦБ Рустэм Марданов рассказал Лайфу, что будет со ставками по вкладам и накопительным счетам в ближайшие месяцы. 24 января, 11:15 Ставки по вкладам могут стать ещё больше. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

В прошлом году Центробанк несколько раз подряд повышал ключевую ставку. В результате она выросла до 16% годовых. Следом увеличились и ставки по вкладам и накопительным счетам. Сейчас у клиентов банков возникает закономерный вопрос: ожидается ли дальнейшее повышение в 2024 году? Интересно также, будет ли Банк России включать какие-либо механизмы сдерживания этих ставок.

— После того как в декабре повысили ключевую ставку, адекватное повышение ставок в банках произошло ещё не везде. Ставки в отдельных кредитных организациях продолжают повышаться. Этот процесс идёт, и мы видим рост средней ставки по вкладам. Что касается дальнейшего увеличения, то всё будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на финансовых рынках. Если инфляция всё-таки не успокоится и если Банк России не исключает возможности дальнейшего повышения ключевой ставки, то вполне возможно, что ставки по вкладам ещё могут вырасти, — рассказал начальник ГУ Банка России по ЦФО Рустэм Марданов.

В то же время он пояснил, что базовый прогноз Центробанка заключается в том, что инфляция должна снижаться. До конца года она должна уменьшиться до 4–4,5%. В декабре уже произошло снижение по сравнению с ноябрём. Но пока остаётся открытым вопрос: разовое ли это явление или уже тенденция? Если инфляция снизится, то Центробанк перейдёт от повышения ключевой ставки к снижению. Следовательно, будут снижаться и ставки по вкладам.

— Сейчас в банках очень хорошие условия. Если раньше больше денег в банках было на текущих счетах, люди держали их в ожидании, куда вложиться, то сейчас происходит переток в депозиты. Самые выгодные ставки по относительно коротким вкладам — 3 месяца, 6 месяцев. Хотя в последнее время стали расти ставки и по долгосрочным вкладам, — говорит Рустэм Марданов.

В ЦБ также пояснили, что банки устанавливают процентные ставки по вкладам и накопительным счетам, исходя из размеров ставок денежного рынка (на них влияет ключевая ставка Банка России), рисков нестабильности экономики, ожидаемой инфляции, доходности по кредитным и другим банковским операциям и других факторов.

Повышение ставок по депозитам стимулирует рост сбережений, а значит, эти деньги не придут на потребительский рынок. Охлаждение спроса приведёт к замедлению роста цен. Банк России будет устанавливать ключевую ставку таким образом, чтобы вернуть инфляцию к цели к концу этого года и чтобы в дальнейшем она оставалась вблизи 4%. Ключевая ставка будет оставаться высокой, пока не будет устойчивой тенденции к замедлению роста цен и к снижению инфляционных ожиданий. Соответственно, банки будут учитывать высокий размер ключевой ставки в качестве одного из факторов при установлении ставок по депозитам и накопительным счетам в 2024 году.

Авторы Нина Важдаева