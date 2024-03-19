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19 марта, 05:09

Внушительные зарплаты экипажа атомных субмарин раскрыли в День моряка-подводника

Зарплата командира атомной подлодки ВМФ достигает 400 тысяч рублей в 2024 году

Фото © АО "ПО "Севмаш"

Фото © АО "ПО "Севмаш"

За последние годы зарплата моряка-подводника ВМФ России значительно увеличилась, у командира атомной подводной лодки (АПЛ) она может достигать 400 тысяч рублей. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в День моряка-подводника, который отмечается 19 марта.

"За последние несколько лет зарплата подводников ВМФ РФ выросла значительно и сегодня составила до 400 тысяч рублей у командира атомохода в звании капитана первого ранга", — отметил инсайдер.

А вот командир дизельной подлодки в звании капитана второго ранга получает меньше — до 300 тысяч рублей ежемесячно. У него зарплата зависит от степени оперативного использования субмарины. Чем чаще, тем она выше.

День моряка-подводника, День памяти иконы Божией Матери "Благодатное небо", "Константиновы круги": Праздники и приметы 19 марта
День моряка-подводника, День памяти иконы Божией Матери "Благодатное небо", "Константиновы круги": Праздники и приметы 19 марта

Ранее опрос показал, что россиянам для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц. При этом самые скромные запросы — у молодёжи до 24 лет и жителей Кирова, а больше всего денег нужно жителям Москвы и Владивостока. Выяснилось, что сильной половине человечества для счастья нужно на 30% больше, чем женщинам.

Андрей Бражников
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