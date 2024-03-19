Внушительные зарплаты экипажа атомных субмарин раскрыли в День моряка-подводника
Зарплата командира атомной подлодки ВМФ достигает 400 тысяч рублей в 2024 году
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За последние годы зарплата моряка-подводника ВМФ России значительно увеличилась, у командира атомной подводной лодки (АПЛ) она может достигать 400 тысяч рублей. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в День моряка-подводника, который отмечается 19 марта.
"За последние несколько лет зарплата подводников ВМФ РФ выросла значительно и сегодня составила до 400 тысяч рублей у командира атомохода в звании капитана первого ранга", — отметил инсайдер.
А вот командир дизельной подлодки в звании капитана второго ранга получает меньше — до 300 тысяч рублей ежемесячно. У него зарплата зависит от степени оперативного использования субмарины. Чем чаще, тем она выше.
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