Счастье всё же в деньгах: Россияне назвали заветную сумму

Среднестатистическому россиянину для ощущения счастья нужно около 200 тысяч рублей в месяц. При этом самые скромные запросы у молодёжи до 24 лет и жителей Кирова, а больше всего денег нужно жителям Москвы и Владивостока. Такие данные опроса приводит RT.

Больше всего денег для счастья ожидаемо нужно москвичам — 267 тысяч рублей в месяц. Следующую строчку рейтинга занимают жители Владивостока — 250 тысяч рублей. Закрывают тройку жители Санкт-Петербурга — 237 тысяч рублей. В топ-5 также Челябинск (235 тысяч рублей), Ростов-на-Дону, Красноярск и Уфа (по 233 тысячи рублей). Жители Кирова оказались наиболее непритязательными: они оценивают счастье в 178 тысяч рублей ежемесячно.

"Самые скромные запросы у молодёжи до 24 лет: их счастье стоит менее 160 тысяч рублей в месяц", — выяснил сервис по поиску работы Superjob.