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29 февраля, 04:14

Эксперт объяснил, кому в России выгоднее получать зарплату каждый день

Эксперт Герасимов: Для некоторых граждан предпочтительнее ежедневная зарплата

Для линейного персонала — тех, кто выполняет базовые функции в торговле, на производстве, в сфере услуг и так далее, — ежедневная оплата труда была бы предпочтительнее привычных выплат один-два раза в месяц. Этот формат им подходит больше, так как они часто переходят с одного места работы на другое.

Кроме того, ежедневная оплата труда привлекательна для молодёжи, не имеющей обязательств в виде оплаты услуг ЖКХ и аренды жилья. У начинающих специалистов такой формат ассоциируется со стабильностью.

"Это связано с тем, что работнику не надо ужиматься в течение месяца, рассчитывая доходы от выплаты к выплате, оплата происходит сразу по факту выполнения задания. С ежедневной выплатой ты получаешь деньги каждый день и имеешь стабильность ежедневно", — объяснил интернет-изданию "Подмосковье сегодня" директор по маркетингу компании DKRS Максим Герасимов.

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А ранее россиянам объяснили, когда от оформления вклада лучше отказаться. По словам эксперта, иногда банки обязывают оформлять карты рассрочки, условия получения которых внимательно не изучаются, в то время как в договоре могут быть прописаны дополнительные услуги, за которые могут списывать деньги.

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Лариса Сафронова
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