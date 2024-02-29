Эксперт объяснил, кому в России выгоднее получать зарплату каждый день

Для линейного персонала — тех, кто выполняет базовые функции в торговле, на производстве, в сфере услуг и так далее, — ежедневная оплата труда была бы предпочтительнее привычных выплат один-два раза в месяц. Этот формат им подходит больше, так как они часто переходят с одного места работы на другое.

Кроме того, ежедневная оплата труда привлекательна для молодёжи, не имеющей обязательств в виде оплаты услуг ЖКХ и аренды жилья. У начинающих специалистов такой формат ассоциируется со стабильностью.

"Это связано с тем, что работнику не надо ужиматься в течение месяца, рассчитывая доходы от выплаты к выплате, оплата происходит сразу по факту выполнения задания. С ежедневной выплатой ты получаешь деньги каждый день и имеешь стабильность ежедневно", — объяснил интернет-изданию "Подмосковье сегодня" директор по маркетингу компании DKRS Максим Герасимов.