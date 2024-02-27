Экономист назвала скрытую опасность оплаты онлайн-заказа при получении

Когда маркетплейсы позволяют оплачивать товар при получении, это не только удобно, но ещё и опасно, рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" экономист Наталья Проданова.

"Это большой соблазн для тех, кто хотел бы покупать больше, но не умеет управлять финансами. Если речь о наличных или об обычной дебетовой карте, человек чётко осознаёт, что потратить можно только определённую сумму, и не больше", — сообщила Проданова.

По её словам, выбирая оплату при получении, покупатель рискует переоценить свои возможности, причём это может случиться даже со взрослыми, разумными людьми, так как человеческий мозг выбирает тот путь к цели, который кажется наиболее коротким. Маркетологи с этим хорошо знакомы и поэтому заманивают людей подобными предложениями.

Чтобы избежать такой ситуации, нужно тщательно планировать свой бюджет. Это поможет удержаться от импульсивных покупок, а лишние деньги можно "спрятать" на депозите.