IT-эксперт объяснил, как не потерять все деньги во время онлайн-шопинга

С ростом популярности онлайн-шопинга всё больше людей сталкиваются с риском потери денег из-за мошенников. Как обезопасить себя при покупках в Интернете, рассказал IT-эксперт Сергей Липов.

Прежде всего специалист рекомендует использовать надёжные сайты и проверенные площадки. Очень важно обратить внимание на URL-адрес сайта. Первые символы могут указать на то, безопасен ли ресурс или нет.

"Если адрес начинается с HTTPS, это значит, что передача данных осуществляется по защищённому соединению. Если вы видите просто HTTP, такой сайт лучше покинуть", — пояснил Липов в беседе с Ura.ru.

Эксперт советует заходить на сайты только с безопасным соединением. При этом, делая покупки онлайн, не стоит использовать общедоступный Wi-Fi, так как сведения, переданные по таким соединениям, могут перехватить мошенники. В подобных случаях лучше пользоваться мобильным интернетом или домашним Wi-Fi, уточнил специалист.

Стоит забеспокоиться, если сайт просит внести много данных. При заполнении информации для покупки требуется указывать, к примеру, только номер карты и адрес доставки. Если ресурс запрашивает номера телефонов родственников, пароль от почты и любые другие данные, которые прямо не связаны с покупкой, лучше покинуть его.

Липов добавил, что для шопинга в Сети лучше использовать кредитки. В случае мошенничества банк может помочь вернуть потерянные деньги. Дебетовые карты такой защиты не предоставляют, предупредил айтишник. Вместе с этим он советует лишний раз проверять банковские счета после покупок.

Помимо того, важно сохранять подтверждения покупок — чеки или квитанции. Они могут пригодиться, если вдруг возникнут проблемы с доставкой или возвратом товара. Также, по словам собеседника агентства, следует регулярно обновлять операционную систему, браузер и антивирусное программное обеспечение, чтобы защитить устройство от угроз, использовать сложные пароли и с осторожностью относиться к нереалистично большим скидкам.