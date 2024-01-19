Россиянкам рассказали, как не оказаться в багажнике чужого авто после знакомства в Сети

Попытки одиночек обрести вторую половинку через различные сервисы в Интернете могут обернуться для них встречей с мошенником или даже маньяком. Чтобы поиски возлюбленных не закончились трагедией, важно чётко следовать восьми правилам, посоветовала психолог Наталья Данилова.

Первым делом эксперт призвала постоянно держать в голове мысль о том, что в Сети немало психически ненормальных людей. Во-вторых, насторожить должно отсутствие у собеседника фотографии профиля. Когда переписка началась, следует обратить внимание на манеру общения человека. Если он тяжело излагает мысли, пишет неграмотно или ведёт себя слишком агрессивно, такому знакомству стоит поискать альтернативу. Дополнительно можно поинтересоваться о хобби визави и его планах на будущее.

Как только дело дошло до первых свиданий, нужно быть не менее осторожным. Встречи должны назначаться лишь в светлых и людных местах. Предложения от незнакомцев сесть в машину или поехать домой лучше отклонять. А уж если отношения завязались, важно сообщить об этом кому-то из друзей и родных, которые приглядят за вами первое время, назвала заключительный совет Данилова.

"Интернет позволяет найти единомышленников, но, чтобы это произошло, важно знать, кого вы хотите видеть рядом с собой. Если вы чувствуете что-то неладное, то верьте своей интуиции: она никогда не обманывает. Помните, что мужчина всегда сильнее, выше, здоровее, даже если вы чемпион мира по карате", — подытожила психолог в беседе с порталом "Страсти".