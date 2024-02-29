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29 февраля, 03:12

Риск лишних трат: Россиянам объяснили, когда от оформления вклада лучше отказаться

Экономист Тарасова: От вклада лучше отказаться при навязывании карты рассрочки

Доходность банковского вклада может составлять 15–16% годовых, но высокие ставки зачастую дорого обходятся клиентам. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова.

По словам специалиста, имеют место случаи, когда человеку, обратившемуся в банк, чтобы открыть депозитный счёт, навязывают карту рассрочки для получения повышенного процента. Как результат — дополнительные, иногда совершенно не нужные траты, вызванные желанием сиюминутной выгоды.

"Условия рассрочки внимательно не изучаются, в то время как в договоре может быть прописано множество дополнительных услуг, за которые могут списывать деньги. Это сложный банковский продукт, и, соглашаясь на его оформление без особой нужды, человек попросту рискует переплатить", — объяснила экономист.

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А ранее эксперт рассказала, что в периоды кризиса спасти накопления от инфляции, а вкладчика — от волнений насчёт скачков цен на ценные бумаги помогает золото. Однако для получения прибыли с золотых активов следует их хранить не менее трёх лет.

Обложка ©

Unsplash / Vardan Papikyan

Лариса Сафронова
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