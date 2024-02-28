Экономист предупредил об опасностях вложений в биткоин в период резкого роста

Стоимость биткоина превысила значение 60 тысяч долларов впервые с 17 ноября 2021 года. Об этом говорят данные торговой площадки Binance.

Пиковой стоимости на сегодня криптовалюта достигла в 16:25 по Москве: цена составляла 60,879 тысячи долларов. За минувшие сутки биткоин подорожал более чем на три тысячи долларов, а прирост стоимости за месяц превысил 40%.

Причём не факт, что криптовалюта приблизилась к своему максимуму на ближайший период. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев, напомнив, что биткоин поднимался в цене в течение последних трёх недель, стартовав с отметки 39 тысяч долларов.

"То, что биткоину столь быстро удалось дойти до стоимости 59 тысяч долларов, говорит о сильной причине, которая и формирует такой резкий тренд. Технически можно ждать достижения исторических максимумов — 65 тысяч долларов", — предположил он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

При этом поспешных решений на фоне роста биткоина предпринимать не стоит, предупредил экономист, — вероятность коррекции не нужно сбрасывать со счетов. Не исключено, что курс начнёт резко колебаться от низких цен к высоким. Хорошими точками устойчивости были отметки в 39 и 52 тысячи долларов.