Экономист предупредил об опасностях вложений в биткоин в период резкого роста
Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов впервые с 17 ноября 2021 года
Стоимость биткоина превысила значение 60 тысяч долларов впервые с 17 ноября 2021 года. Об этом говорят данные торговой площадки Binance.
Пиковой стоимости на сегодня криптовалюта достигла в 16:25 по Москве: цена составляла 60,879 тысячи долларов. За минувшие сутки биткоин подорожал более чем на три тысячи долларов, а прирост стоимости за месяц превысил 40%.
Причём не факт, что криптовалюта приблизилась к своему максимуму на ближайший период. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев, напомнив, что биткоин поднимался в цене в течение последних трёх недель, стартовав с отметки 39 тысяч долларов.
"То, что биткоину столь быстро удалось дойти до стоимости 59 тысяч долларов, говорит о сильной причине, которая и формирует такой резкий тренд. Технически можно ждать достижения исторических максимумов — 65 тысяч долларов", — предположил он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
При этом поспешных решений на фоне роста биткоина предпринимать не стоит, предупредил экономист, — вероятность коррекции не нужно сбрасывать со счетов. Не исключено, что курс начнёт резко колебаться от низких цен к высоким. Хорошими точками устойчивости были отметки в 39 и 52 тысячи долларов.
Лучше всего, по его мнению, дождаться коррекции курса и только после этого искать оптимальную точку входа в торги. Причём он отметил, что биткоин в перспективе долгосрочного прогноза может претендовать на рост до 100 тысяч долларов, если криптовалюта успешно преодолеет отметку в 65 тысяч и закрепится. При таком сценарии к концу года цена за монету на торгах может достигнуть уровня 70–80 тысяч долларов.
Напомним, что биткоином называют децентрализованную систему одноимённой криптовалюты на базе технологии блокчейн, возможность добывать которую есть у каждого из участников системы. Впервые монета появилась в обороте в 2009 году, её создателем является человек или группа авторов с никнеймом Сатоси Накамото. Устойчивый рост биткоина начался в конце 2023 года, к 26 февраля его цена составляла 53 тысячи долларов. Накануне стоимость превысила 57 тысяч долларов впервые с декабря 2021 года, а сегодня побит показатель 25 ноября 2021-го.
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