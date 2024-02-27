Стоимость биткоина превысила 57 тысяч долларов впервые с декабря 2021 года

Стоимость биткоина сегодня, 27 февраля, поднялась примерно на 12% и пересекла отметку 57 тысяч долларов, свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk. Примечательно, что это произошло впервые с 1 декабря 2021 года.

По данным на 15:45, криптовалюта росла на 12,23% — до 57,414 тысячи долларов. Отметим, что биткоин дорожает уже четвёртый день подряд — в общей сложности на 19%. А с начала этого года стоимость криптовалюты возросла более чем на 40%.

Аналитики подчёркивают, что в ближайшее время отката ждать не стоит. Так, эксперт Сергей Селиванов призвал покупать биткоины равными частями через одинаковые промежутки времени, когда стоимость опускается. По словам специалиста, это уменьшит риски.

"После резкого взлёта, как правило, следует коррекция, которую можно использовать для покупки биткоина. Но на крипторынке порой бывает сложно поймать подходящие точки входа и выхода, поэтому многие используют метод распределения стоимости, то есть покупки актива равными долями через равные временные отрезки", — указал он в беседе с "Газетой.ru".

Прогнозировать ситуацию с ценами на биткоин сейчас сложно, так как участники рынка своим страхом упущенной прибыли лишь усилят паническую скупку актива и поднимут стоимость до 60 тысяч долларов. По мнению Селиванова, спуск ниже $50–$51 тысячи выглядит маловероятным. Он рекомендовал пока не продавать биткоины.