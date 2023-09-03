Назван год, когда добудут последний биткоин в истории

Последний биткоин может быть добыт майнерами к 2140 году, после чего единственным источником дохода для них станут транзакционные сборы. Об этом говорится в публикации фондовой американской биржи Nasdaq.

Там напомнили, что создатель биткоина Сатоси Накамото установил жёсткий лимит в 21 миллион биткоинов, который не должен быть превышен, пока добыто свыше 19 миллионов. У майнеров есть два способа заработка: новые блоковые награды и комиссионные сборы от транзакций. С каждым новым блоком, который добавляется в блокчейн, они получают 6,25 биткоина, однако такой "приз" со временем уменьшается.

"Алгоритм, управляющий биткоином, настроен таким образом, что каждые десять минут в блокчейн биткоина добавляется новый блок и майнер, который проверяет и добавляет этот блок, получает вознаграждение за блок. Текущая награда за блок составляет 6,25 биткоина за блок, что означает, что каждый день добавляется 900 новых биткоинов. После 210 000 блоков вознаграждение сокращается вдвое, что называется халвингом. Влияние халвинга значительно, поскольку майнеры немедленно теряют половину своего дохода от вознаграждений за блоки", — уточняет Nasdaq.

Некоторые эксперты считают, что с ростом сети и увеличением количества пользователей доходы от комиссий увеличатся, компенсируя тем самым отсутствие блоковых наград.