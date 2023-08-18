Курс биткоина резко упал

Криптовалюта биткоин резко подешевела в ходе торговой сессии в пятницу — до 25,392 тысячи долларов. Это следует из данных площадки Coindesk по состоянию на 00:44 по московскому времени.

Напомним, в апреле стоимость биткоина достигла 31 тысячи долларов впервые с июня 2022 года. Биткоин представляет собой децентрализованную систему на основе технологии блокчейн. Впервые она появилась в 2009 году, её автором является человек или группа людей под псевдонимом Сатоси Накамото. Эмиссия биткоина ограничена естественным образом, и в настоящее время большая её часть уже добыта.