Верховный суд разрешил приравнивать конвертацию криптовалюты в рубли к отмыванию средств
Верховный суд отменил оправдательный приговор россиянину по делу о легализации биткоинов. О прецеденте сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). В инстанции не согласились с тем, что преобразование криптовалюты и последующий разброс по чужим банковским счетам не являются отмыванием средств, полученных незаконным путём.
Важно отметить, что фигуранта обвиняли не только в легализации преступных доходов. Он незаконно хранил прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере, а также занимался незаконным производством мефедрона организованной группой в особо крупном размере. При этом, как установил суд, деньги от покупателей получались в виде криптовалюты, которую фигурант конвертировал в рубли.
По словам руководителя уголовно-правовой практики АБ ЕПАМ в Петербурге Андрея Тузова, несмотря на неоднозначное определение правового статуса криптовалюты в России, суды, особенно если речь идёт о криминальном обороте, уже воспринимают её в качестве платёжного средства и имущества.
Ранее Лайф писал, что сотрудники ФСБ задержали жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края за государственную измену в виде финансирования ВСУ криптовалютой. Через специальный фонд за биткоины покупались беспилотные летательные аппараты, тепловизионные прицелы, боеприпасы и медицинское оборудование для украинской армии.