Верховный суд разрешил приравнивать конвертацию криптовалюты в рубли к отмыванию средств

Верховный суд отменил оправдательный приговор россиянину по делу о легализации биткоинов. О прецеденте сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). В инстанции не согласились с тем, что преобразование криптовалюты и последующий разброс по чужим банковским счетам не являются отмыванием средств, полученных незаконным путём.

Важно отметить, что фигуранта обвиняли не только в легализации преступных доходов. Он незаконно хранил прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере, а также занимался незаконным производством мефедрона организованной группой в особо крупном размере. При этом, как установил суд, деньги от покупателей получались в виде криптовалюты, которую фигурант конвертировал в рубли.

По словам руководителя уголовно-правовой практики АБ ЕПАМ в Петербурге Андрея Тузова, несмотря на неоднозначное определение правового статуса криптовалюты в России, суды, особенно если речь идёт о криминальном обороте, уже воспринимают её в качестве платёжного средства и имущества.