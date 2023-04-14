Биткоин перевалил за 31 тысячу долларов впервые с прошлого лета

Стоимость биткоина выросла более чем на 3% и впервые с 8 июня 2022 года достигла 31 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.

Так, в 09:54 биткоин стоил 31 006 долларов, но затем курс замедлил рост. По состоянию на 11:16 он находится на уровне 30 786,60 доллара (+2,36%).