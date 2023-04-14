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14 апреля, 08:34

Биткоин перевалил за 31 тысячу долларов впервые с прошлого лета

Стоимость биткоина достигла 31 тысячи долларов впервые с июня 2022 года

Стоимость биткоина выросла более чем на 3% и впервые с 8 июня 2022 года достигла 31 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.

Так, в 09:54 биткоин стоил 31 006 долларов, но затем курс замедлил рост. По состоянию на 11:16 он находится на уровне 30 786,60 доллара (+2,36%).

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Ранее цена биткоина превысила 30 тысяч долларов впервые с июня 2022 года. Так, рост составил примерно 7%.

Обложка ©

Freepik / frimufilms

Светлана Оперук
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