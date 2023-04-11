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11 апреля, 03:37

Цена биткоина превысила 30 тысяч долларов впервые с июня 2022 года

Стоимость биткоина выросла уже до 30,2 тысячи долларов, за сутки рост составил примерно 7%. Об этом свидетельствуют данные торгов крупнейшей биржи Binance.

К 5:22 мск увеличение стоимости ускорилось, она находилась на уровне 30,381 тысячи долларов (+7,30%). Цена криптовалюты превысила 30 тысяч долларов впервые с 10 июня 2022 года.

Стоимость биткоина превысила $29 тысяч впервые с июня 2022 года

Стоимость биткоина превысила $29 тысяч впервые с июня 2022 года

Как писал Лайф ранее, рекорд по цене биткоина был зафиксирован в марте: тогда криптовалюта подорожала до 26 тысяч долларов.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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