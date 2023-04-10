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10 апреля, 18:22

Стоимость биткоина превысила $29 тысяч впервые с июня 2022 года

Стоимость биткоина впервые за полгода превысила 29 тысяч американских долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 20:09 мск.

В ходе торговой сессии стоимость выросла на 4,49%, до 29,173 доллара. Уже к 20:15 мск показатель ускорил рост и остановился на уровне 29,198 доллара (+4,57%).

В последний раз биткоин стоил более 29 тысяч долларов 11 июня 2022 года.

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Рекорд по цене биткоина был зафиксирован в марте — тогда криптовалюта подорожала до 26 тысяч долларов.

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Shutterstock

Ирина Фальке
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