Стоимость биткоина превысила $29 тысяч впервые с июня 2022 года

Стоимость биткоина впервые за полгода превысила 29 тысяч американских долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 20:09 мск.

В ходе торговой сессии стоимость выросла на 4,49%, до 29,173 доллара. Уже к 20:15 мск показатель ускорил рост и остановился на уровне 29,198 доллара (+4,57%).

В последний раз биткоин стоил более 29 тысяч долларов 11 июня 2022 года.