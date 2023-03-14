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14 марта, 13:30

Стоимость биткоина превысила 26 тысяч долларов впервые с лета 2022 года

В ходе торговой сессии стоимость биткоина выросла на 17,65% — до 26,347 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 16:17 мск.

По информации на 16:21 мск, показатель замедлил рост. Он находился на отметке 25,818 тысячи долларов (+14,72%). Известно, что в последний раз стоимость биткоина превышала 26 тысяч долларов 13 июня 2022 года.

Биткоин резко вырос в цене на 11 процентов

Биткоин резко вырос в цене на 11 процентов

Ранее Лайф сообщал о том, что в феврале биткоин резко вырос в цене почти на 10%.

Илья Суриков
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