Стоимость биткоина превысила 26 тысяч долларов впервые с лета 2022 года

В ходе торговой сессии стоимость биткоина выросла на 17,65% — до 26,347 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 16:17 мск.

По информации на 16:21 мск, показатель замедлил рост. Он находился на отметке 25,818 тысячи долларов (+14,72%). Известно, что в последний раз стоимость биткоина превышала 26 тысяч долларов 13 июня 2022 года.