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16 февраля, 17:46

Биткоин впервые за полгода подскочил выше $25 тысяч

Coindesk: Курс биткоина превысил отметку в $25 тысяч впервые с августа 2022 года

Согласно данным площадки Coindesk на 19:01 по московскому времени, в ходе торговой сессии биткоин поднялся на 9,78%, или до 25,1 тысячи американских долларов.

В последний раз стоимость самой популярной криптовалюты в мире превышала эту отметку в августе прошлого года. Спустя 14 минут увеличение курса биткоина, впрочем, замедлилось, он остановился на уровне 24,8 тысячи долларов, сохранив рост на 8,38%.

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Также утром 16 февраля стоимость биткоина выросла более чем на 11% и составила 24,7 тысячи долларов.

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Shutterstock

Ирина Фальке
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