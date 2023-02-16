Биткоин впервые за полгода подскочил выше $25 тысяч

Согласно данным площадки Coindesk на 19:01 по московскому времени, в ходе торговой сессии биткоин поднялся на 9,78%, или до 25,1 тысячи американских долларов.

В последний раз стоимость самой популярной криптовалюты в мире превышала эту отметку в августе прошлого года. Спустя 14 минут увеличение курса биткоина, впрочем, замедлилось, он остановился на уровне 24,8 тысячи долларов, сохранив рост на 8,38%.