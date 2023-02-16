Биткоин резко вырос в цене на 11 процентов

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии 16 февраля выросла на 11,7% — до 24,7 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Этот скачок цены стал одним из самых резких за всю историю существования криптовалюты.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готов допустить использование криптовалют во внешних расчётах. При этом она подчеркнула, что применение "разных стейблкоинов" для расчёта между государствами пока ещё далеко от реальности, а сам вопрос требует тщательной проработки.