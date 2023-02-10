Набиуллина: Центробанк готов допустить использование криптовалют во внешних расчётах
В Центробанке РФ допускают возможность использования криптовалюты во внешних расчётах государства, однако что касается внутренних, то ведомство по-прежнему эту идею не поддерживает и занимает отрицательную позицию. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы отрицательно относимся к использованию криптовалюты на национальном рынке, во внутренних расчётах. Если нашим субъектам экономической деятельности может быть удобно пользоваться криптовалютой во внешних расчётах, это вот мы готовы допустить", — сказала она.
При этом Набиуллина подчеркнула, что применение "разных стейблкоинов" для расчёта между государствами пока ещё далеко от реальности, а сам вопрос требует тщательной проработки.
Ранее в Центробанке заявляли, что использование криптовалюты как инструмента для инвестиций на внутреннем рынке несёт определённые риски.
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