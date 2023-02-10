Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 февраля, 13:49

Набиуллина: Центробанк готов допустить использование криптовалют во внешних расчётах

В Центробанке РФ допускают возможность использования криптовалюты во внешних расчётах государства, однако что касается внутренних, то ведомство по-прежнему эту идею не поддерживает и занимает отрицательную позицию. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы отрицательно относимся к использованию криптовалюты на национальном рынке, во внутренних расчётах. Если нашим субъектам экономической деятельности может быть удобно пользоваться криптовалютой во внешних расчётах, это вот мы готовы допустить", — сказала она.

При этом Набиуллина подчеркнула, что применение "разных стейблкоинов" для расчёта между государствами пока ещё далеко от реальности, а сам вопрос требует тщательной проработки.

"Упадут до нуля": Большинству криптовалют отвели печальную участь

"Упадут до нуля": Большинству криптовалют отвели печальную участь

Ранее в Центробанке заявляли, что использование криптовалюты как инструмента для инвестиций на внутреннем рынке несёт определённые риски.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Криптовалюта
  • Центробанк
  • Эльвира Набиуллина
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров