Набиуллина: Центробанк готов допустить использование криптовалют во внешних расчётах

В Центробанке РФ допускают возможность использования криптовалюты во внешних расчётах государства, однако что касается внутренних, то ведомство по-прежнему эту идею не поддерживает и занимает отрицательную позицию. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы отрицательно относимся к использованию криптовалюты на национальном рынке, во внутренних расчётах. Если нашим субъектам экономической деятельности может быть удобно пользоваться криптовалютой во внешних расчётах, это вот мы готовы допустить", — сказала она.

При этом Набиуллина подчеркнула, что применение "разных стейблкоинов" для расчёта между государствами пока ещё далеко от реальности, а сам вопрос требует тщательной проработки.