В России майнинг могут признать отраслью промышленности

В России могут признать майнинг промышленной отраслью, а также присвоить ему код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом пишет газета "Известия".

С данной инициативой выступил крупнейший игрок рынка РФ, оператор центров обработки данных BitRiver. Предложение уже направлено министру промышленности и торговли Денису Мантурову. В документе говорится, что наделение майнеров кодом деятельности позволит корректно регулировать отрасль. Его установка также будет означать, что власти признали наличие рынка добычи криптовалют и установили контроль за ним, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Вместе с тем глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков поддержал это предложение и рассказал журналистам, что инициатива уже направлена на согласование в правительство.

В пресс-службе Минэкономразвития пояснили, что присвоение кодов ОКВЭД для майнинга возможно при наличии регулирования этой сферы с описанием количественно-качественных характеристик вида деятельности. Там добавили: эти законопроекты прорабатываются в Минфине и Минэнерго.