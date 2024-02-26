Биткоин подорожал до 53 тысяч долларов впервые с 3 декабря 2021 года

Биткоин подорожал до 53 тысяч долларов впервые с декабря 2021 года. Стоимость криптовалюты в ходе торговой сессии выросла в цене на 3,16%, свидетельствуют данные площадки Coindesk на 19:09 (по московскому времени).

В 19:11 по Москве биткоин ускорил рост на 3,43% — до $53,318 тысячи. В последний раз криптовалюта поднималась в цене выше 53 тысяч долларов 3 декабря 2021 года.

Биткоин — это децентрализованная система одноимённой криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой участник системы. Впервые она стала доступна в 2009 году, её автором является человек или группа людей под псевдонимом Сатоси Накамото.