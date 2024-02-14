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14 февраля, 10:08

Биткоин впервые с 3 декабря 2021 года подорожал до 51 тысячи долларов

Биткоин подорожал до 51 тысячи долларов впервые с декабря 2021 года. Криптовалюта в ходе торговой сессии прибавляла в цене 2,29%, свидетельствуют данные площадки Coindesk на 12:12 мск.

В 12:32 рост замедлился до 2,17% — $51,193 тысячи. В последний раз до этого рубеж в $51 тысячу криптовалюта преодолевала 3 декабря 2021 года.

Курс биткоина побил новый рекорд: Что это значит
Курс биткоина побил новый рекорд: Что это значит

Биткоин представляет собой децентрализованную систему на основе технологии блокчейна. Впервые она появилась в 2009 году, её автором является человек или группа людей под псевдонимом Сатоси Накамото. Эмиссия биткоина ограничена естественным образом — и в настоящее время большая её часть уже добыта. По прогнозу экспертов, последний биткоин добудут к 2140 году.

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Shutterstock

Никита Никонов
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