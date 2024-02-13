Курс биткоина побил новый рекорд: Что это значит Курс биткоина поднялся выше 50 000 долларов впервые с 2021 года. Начинается ли новый виток подъёма курса и интереса к биткоину и что это значит для российских инвесторов? 13 февраля, 10:04 Курс биткоина побил новый рекорд. Обложка © Shutterstock

Биткоин впервые за последние два года поднялся выше отметки в 50 000 долларов. Отчасти это можно объяснить сезонностью, которую демонстрирует главная криптовалюта. Как показывает статистика последних десяти лет наблюдения, лучшие периоды для инвестирования в биткоин — второй и четвёртый кварталы года. И, например, в феврале рост может составлять 8–15%.

— Вместе с тем не стоит забывать о рисках коррекции перед приближающимся "халвингом". Аналитики полагают, что биткоин может просесть с нынешнего показателя до отметки в 36 000 – 38 000 долларов. Тем не менее произойти это может не раньше марта, а февраль действительно неплохой месяц для инвестирования в криптовалюты. Так что потенциал у биткоина, да и у других криптовалют, безусловно, есть, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

С точки зрения технических сигналов для BTC всё прекрасно. Потенциал для повышения цены как минимум к 52 000 сохраняется, а новая цель — 54 000 – 55 000 долларов. На пути к этому таргету может встретиться коррекция, и это нормально. Уже сейчас стоимость флагманской криптовалюты выглядит избыточно высокой. Такой прогноз сделал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

— На мировом рынке капитала растёт интерес к риску в целом — это поддерживает и биткоин в том числе. Такой оптимизм связан с глобальным улучшением макроэкономических параметров. Рост курса BTC для российских инвесторов является благоприятным фактором, как и в целом для рынка, — считает Андрей Лобода.

Впрочем, не стоит забывать, что криптовалюта — это высокорискованный актив. Ни в коем случае не стоит вкладывать в него последние деньги и тем более пытаться заработать на заёмных средствах. Риск потери денег хотя бы в краткосрочной перспективе там всегда очень высок.

Авторы Нина Важдаева