Биткоин продолжает рост, на этот раз побит показатель 25 ноября 2021 года

Стоимость биткоина сегодня, 28 февраля, снова выросла: на этот раз до $58 тысяч. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Биткоин — это децентрализованная система одноимённой криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой участник системы. Впервые она стала доступна в 2009 году, её автором является человек или группа людей под псевдонимом Сатоси Накамото. Биткоин начал дорожать с конца прошлого года, и уже 26 февраля его стоимость составила $53 тысячи.

