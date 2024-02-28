Биткоин продолжает рост, на этот раз побит показатель 25 ноября 2021 года
Стоимость биткоина превысила $58 тысяч впервые с 25 ноября 2021 года
Стоимость биткоина сегодня, 28 февраля, снова выросла: на этот раз до $58 тысяч. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.
По данным на 11:00 мск, стоимость криптовалюты составляла $58,618 тысячи.
Биткоин — это децентрализованная система одноимённой криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой участник системы. Впервые она стала доступна в 2009 году, её автором является человек или группа людей под псевдонимом Сатоси Накамото. Биткоин начал дорожать с конца прошлого года, и уже 26 февраля его стоимость составила $53 тысячи.
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