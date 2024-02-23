Экономист объяснила, когда лучше всего продавать золото

В периоды кризиса золото помогает спасти накопления от инфляции, а вкладчика — от волнений насчёт скачков цен на ценные бумаги. Тем не менее для получения прибыли с золотых активов следует их хранить не менее трёх лет. Об этом заявила кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Золото, по аналогии с любым товаром на бирже, меняется в цене, но на коротких и средних сроках изменения не слишком различаются. Так, годом ранее, в феврале 2023-го, стоимость золота составляла 1850 долларов за тройскую унцию (приблизительно 31,1 грамма). Сейчас оно котируется около 2050 долларов. Годичный прирост составил около 10%, что несоизмеримо по сравнению со скачками цен на энергоносители или акции крупных, надёжных компаний, рассказала Тарасова.

По её словам, приблизительно так же обстоят дела с динамикой у всех "золотых" инструментов — слитков, золотых монет, фьючерсов и обезличенных металлических счетов.

"По сути, именно этот темп изменения цены — около 10% годовых — характерен почти для всех финансовых инструментов на этот металл и на более длительном отрезке времени. Например, 10 лет назад, в 2014 году, котировки составляли около 1245 долларов за тройскую унцию, увеличившись к настоящему моменту менее чем в два раза", — продолжила специалист.

В итоге инвестиционный горизонт для тех, кто при покупке золотых активов рассчитывает заработать на этом более-менее внушительную сумму, составляет не менее трёх-пяти лет. Более того, у золота случаются и периоды продолжительного падения, что существенно увеличивает время инвестирования.