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11 января, 20:13

На Урале поймали банду, незаконно добывшую золота на 1,3 миллиона рублей

В Свердловской области возбудили дело против лиц, незаконно добывавших золото

В Свердловской области возбудили уголовное дело против группы лиц, которая занималась незаконной добычей золота. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру. Уточняется, что злоумышленники нарушали закон в районе реки Винновки под Нижним Тагилом.

"Группа лиц занималась похищением золотосодержащего шлиха на Винновке. Вес украденного золота составил 264,4 грамма, общая стоимость — свыше 1,3 млн рублей", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору", также правоохранители проверили место, где банда незаконно добывала драгоценный металл. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

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А ранее в Якутии задержали руководителя местного Росприроднадзора по делу о добыче золота. По данным МВД, ущерб от противоправной деятельности составил порядка 134 миллионов рублей.

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Freepik

Никита Никонов
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