На Урале поймали банду, незаконно добывшую золота на 1,3 миллиона рублей

В Свердловской области возбудили уголовное дело против группы лиц, которая занималась незаконной добычей золота. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру. Уточняется, что злоумышленники нарушали закон в районе реки Винновки под Нижним Тагилом.

"Группа лиц занималась похищением золотосодержащего шлиха на Винновке. Вес украденного золота составил 264,4 грамма, общая стоимость — свыше 1,3 млн рублей", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору", также правоохранители проверили место, где банда незаконно добывала драгоценный металл. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.