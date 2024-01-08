Житель Бразилии погиб в поисках золота, которое искал по совету приснившегося ему духа

Житель Бразилии погиб, упав в 40-метровую яму, которую сам же и выкопал. Как пишет издание Daily Star, копать 71-летний мужчина начал после того, как ему приснилось спрятанное под его домом золото.

Трагедия развернулась в штате Минас-Жираис. Проснувшись однажды утром, бразилец вспомнил, что во сне некий "дух" рассказал ему о золоте, что закопано под его жилищем. Недолго думая, мужчина сделал в полу кухни дыру диаметром почти в метр и принялся копать. Раскопки длились больше года. Одурманенный "вещим" сном мужчина даже нанимал рабочих, которые копали яму за деньги.

Однако в один из дней во время очередного захода золотодобытчик поскользнулся и упал в раскопанную им же яму, глубина которой к тому моменту была сравнима с высотой 12-этажного дома. На место прибыли экстренные службы, но жизнь одержимого бразильца спасти не удалось.