На Урале Дед Мороз хотел эффектно поздравить детей, но погиб, сорвавшись у них на глазах с 24-го этажа

В Челябинске 25-летний промышленный альпинист в костюме Деда Мороза сорвался с 24-го этажа дома, когда поздравлял детей. Как сообщает Mash, парень хотел эффектно появиться на празднике, но упал вниз.

В Челябинске 25-летний альпинист в костюме Деда Мороза погиб, поздравляя детей. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, всё случилось в тот момент, когда дети звали новогоднего волшебника. Однако вместо чуда произошла трагедия: аниматор-альпинист перепутал верёвки и сорвался с огромной высоты. Сейчас на месте работают следователи.