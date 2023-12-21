На Урале Дед Мороз хотел эффектно поздравить детей, но погиб, сорвавшись у них на глазах с 24-го этажа
В Челябинске 25-летний альпинист в костюме Деда Мороза погиб, упав с 24-го этажа
В Челябинске 25-летний промышленный альпинист в костюме Деда Мороза сорвался с 24-го этажа дома, когда поздравлял детей. Как сообщает Mash, парень хотел эффектно появиться на празднике, но упал вниз.
В Челябинске 25-летний альпинист в костюме Деда Мороза погиб, поздравляя детей. Видео © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, всё случилось в тот момент, когда дети звали новогоднего волшебника. Однако вместо чуда произошла трагедия: аниматор-альпинист перепутал верёвки и сорвался с огромной высоты. Сейчас на месте работают следователи.
Ранее Лайф писал, что в Калужской области шестилетний мальчик едва не погиб, упав с эскалатора на третьем этаже в торговом центре. Ребёнка с многочисленными травмами доставили в больницу в тяжёлом состоянии.
Telegram / Mash