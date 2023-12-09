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9 декабря, 15:32

Оставленный Дедом Морозом подозрительный пакет перепугал жителей дома в центре Москвы

Mash: В подъезде в центре Москвы кинологи проверяют подозрительный пакет

В доме на улице Шаболовка в центре Москвы неизвестный в костюме Деда Мороза оставил подозрительный пакет. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, квартиру, рядом с которой нашли посылку, ранее снимал один из военных корреспондентов, однако он недавно съехал и сейчас там живут другие люди. Пакет нашли на лестничной клетке третьего этажа, сейчас его осматривают кинологи.

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Ранее Лайф писал, что в Хабаровском крае на железнодорожной станции был обнаружен другой подозрительный предмет — бутылка с надписью "мина". На движение поездов это никак не повлияло.

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Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Никита Осипов
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