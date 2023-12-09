Оставленный Дедом Морозом подозрительный пакет перепугал жителей дома в центре Москвы

В доме на улице Шаболовка в центре Москвы неизвестный в костюме Деда Мороза оставил подозрительный пакет. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, квартиру, рядом с которой нашли посылку, ранее снимал один из военных корреспондентов, однако он недавно съехал и сейчас там живут другие люди. Пакет нашли на лестничной клетке третьего этажа, сейчас его осматривают кинологи.