Оставленный Дедом Морозом подозрительный пакет перепугал жителей дома в центре Москвы
Mash: В подъезде в центре Москвы кинологи проверяют подозрительный пакет
В доме на улице Шаболовка в центре Москвы неизвестный в костюме Деда Мороза оставил подозрительный пакет. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, квартиру, рядом с которой нашли посылку, ранее снимал один из военных корреспондентов, однако он недавно съехал и сейчас там живут другие люди. Пакет нашли на лестничной клетке третьего этажа, сейчас его осматривают кинологи.
Ранее Лайф писал, что в Хабаровском крае на железнодорожной станции был обнаружен другой подозрительный предмет — бутылка с надписью "мина". На движение поездов это никак не повлияло.
Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков