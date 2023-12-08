В Якутии задержан руководитель местного Росприроднадзора по делу о добыче золота

Руководителя Управления Росприроднадзора в Якутии задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Руководитель Управления Росприроднадзора в Якутии задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Видео © Telegram / "МВД медиа"

"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) задержали руководителя регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями", — отметила Волк.

По версии следствия, чиновник подготовил отчёт от имени горнодобывающего предприятия и его субподрядчика, куда внёс ложные сведения о выполнении ими работ по геологическому изучению недр реки Тимптон. Фактически никакой деятельности в этом направлении не проводилось. Фиктивный документ позволил злоумышленнику начать в том районе незаконную добычу шлихового золота.

По данным МВД, ущерб от противоправной деятельности составил порядка 134 миллионов рублей. К тому же уничтожен лесной участок площадью более 1,7 гектара с причинением убытков лесному российскому фонду в размере свыше полутора миллионов рублей, пояснила Волк. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на рабочем месте, там же прошёл обыск. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. Руководителю Управления Росприроднадзора в Якутии грозит до десяти лет лишения свободы.

Согласно информации с сайта Росприроднадзора, должность руководителя управления ведомства в Якутии с февраля 2022 года занимает Андрей Жолудев.