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8 декабря, 17:09

В Якутии задержан руководитель местного Росприроднадзора по делу о добыче золота

<p>Момент обыска в кабинете руководителя Управления Росприроднадзора в Якутии. Обложка © Telegram / <a href="https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/irina-volk-v-yakutii-zaderzhan-chinovnik-podozrevaemyy-v-zloupotreblenii-dolzhnostnymi-polnomochiyam/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД медиа"</a></p>

Момент обыска в кабинете руководителя Управления Росприроднадзора в Якутии. Обложка © Telegram / "МВД медиа"

Руководителя Управления Росприроднадзора в Якутии задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Руководитель Управления Росприроднадзора в Якутии задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Видео © Telegram / "МВД медиа"

"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) задержали руководителя регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями", отметила Волк.

По версии следствия, чиновник подготовил отчёт от имени горнодобывающего предприятия и его субподрядчика, куда внёс ложные сведения о выполнении ими работ по геологическому изучению недр реки Тимптон. Фактически никакой деятельности в этом направлении не проводилось. Фиктивный документ позволил злоумышленнику начать в том районе незаконную добычу шлихового золота.

По данным МВД, ущерб от противоправной деятельности составил порядка 134 миллионов рублей. К тому же уничтожен лесной участок площадью более 1,7 гектара с причинением убытков лесному российскому фонду в размере свыше полутора миллионов рублей, пояснила Волк. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на рабочем месте, там же прошёл обыск. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. Руководителю Управления Росприроднадзора в Якутии грозит до десяти лет лишения свободы.

Согласно информации с сайта Росприроднадзора, должность руководителя управления ведомства в Якутии с февраля 2022 года занимает Андрей Жолудев.

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А ранее Лайф писал, что генерального директора трансграничного концерна "Железные дороги Донбасса" задержали в Донецкой Народной Республике. Мужчина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, он реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам.

Дарья Нарыкова
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  • Саха (Якутия), Республика

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