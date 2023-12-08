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8 декабря, 06:22

Главу "Железных дорог Донбасса" задержали за злоупотребления полномочиями

Генерального директора трансграничного концерна "Железные дороги Донбасса" задержали в Донецкой Народной Республике. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Соответствующее видео публикует телеканал "Звезда".

Главу "Железных дорог Донбасса" задержали в Донецке за злоупотребления полномочиями. Видео © Телеканал "Звезда"

"Задержанный вопреки интересам госслужбы реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам", — уточнили в ведомстве.

В ФСБ добавили, что оперативные материалы передали в СУ СК РФ по ДНР. На опубликованном видео — момент задержания главы "Железных дорог Донбасса".

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Обложка ©

Телеканал "Звезда"

Матвей Константинов
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