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6 декабря, 07:12

В Архангельске за взятки задержали начальника Управления дорожного хозяйства

<p>Подозреваемый в получении взяток даёт показания. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/arhslk?w=wall-122318587_11332" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Архангельской области и НАО</a></p>

Подозреваемый в получении взяток даёт показания. Обложка © VK / СУ СК России по Архангельской области и НАО

В Архангельске задержан начальник Управления транспорта и дорожного хозяйства Алексей Калашников. Он подозревается в получении крупных взяток, сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, Калашников получил деньги от местных предпринимателей — ИП Синкевича и ИП Михайлова, а взамен пообещал помочь им в заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по устройству ледовых переправ.

В доме подозреваемого проведены обыски, а оба бизнесмена задержаны. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

В Новосибирске задержали замначальника городского управления полиции

В Новосибирске задержали замначальника городского управления полиции

Ранее Лайф писал, что в Чебоксарах задержали экс-главу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова. Следователи заинтересовались ведомством из-за невыполнения части проектов по ремонту дорог, несмотря на расходование бюджетных средств.

Ян Поланин
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