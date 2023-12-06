В Архангельске за взятки задержали начальника Управления дорожного хозяйства
Подозреваемый в получении взяток даёт показания. Обложка © VK / СУ СК России по Архангельской области и НАО
В Архангельске задержан начальник Управления транспорта и дорожного хозяйства Алексей Калашников. Он подозревается в получении крупных взяток, сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, Калашников получил деньги от местных предпринимателей — ИП Синкевича и ИП Михайлова, а взамен пообещал помочь им в заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по устройству ледовых переправ.
В доме подозреваемого проведены обыски, а оба бизнесмена задержаны. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
Ранее Лайф писал, что в Чебоксарах задержали экс-главу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова. Следователи заинтересовались ведомством из-за невыполнения части проектов по ремонту дорог, несмотря на расходование бюджетных средств.