Экс-главу Минтранса Чувашии Владимира Осипова задержали в Чебоксарах

Силовики задержали бывшего министра транспорта Чувашии Владимира Осипова. Чиновника арестовали прямо в его доме в Чебоксарах. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Напомним, в конце сентября в Минтрансе республики прошли обыски с изъятием документов. Ведомство привлекло внимание блюстителей закона из-за невыполнения части проектов по ремонту дорог, несмотря на расходование бюджетных средств. Также правоохранители держат на прицеле и сына Осипова Артёма, которого подозревают в хищении выделенных на асфальт денег, сообщил Mash.

Пост министра транспорта и дорожного хозяйства чиновник покинул 2 октября, сразу после завершения обысков. Он возглавлял ведомство с 2022 года.