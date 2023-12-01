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1 декабря, 19:39

Экс-главу Минтранса Чувашии Владимира Осипова задержали в Чебоксарах

<p>Владимир Осипов. Обложка © <a href="https://mintrans.cap.ru/news/2023/03/27/ministr-transporta-i-dorozhnogo-hozyajstva-chuvash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики</a></p>

Владимир Осипов. Обложка © Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

Силовики задержали бывшего министра транспорта Чувашии Владимира Осипова. Чиновника арестовали прямо в его доме в Чебоксарах. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Напомним, в конце сентября в Минтрансе республики прошли обыски с изъятием документов. Ведомство привлекло внимание блюстителей закона из-за невыполнения части проектов по ремонту дорог, несмотря на расходование бюджетных средств. Также правоохранители держат на прицеле и сына Осипова Артёма, которого подозревают в хищении выделенных на асфальт денег, сообщил Mash.

Пост министра транспорта и дорожного хозяйства чиновник покинул 2 октября, сразу после завершения обысков. Он возглавлял ведомство с 2022 года.

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А ранее глава одного из районов ХМАО признался, что управлял автомобилем в нетрезвом виде и был остановлен полицией. Он покаялся перед местными жителями и заявил о готовности понести наказание.

Илья Пушкарев
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