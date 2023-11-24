Полковник юстиции попался на крупной взятке в Петербурге

Начальник Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу Игорь Шиховцов задержан в городе на Неве. Правоохранителя подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Арест полковника юстиции был произведён вечером 24 ноября. Вместе с ним в наручники заковали и адвоката Олега Касатенко. Последний мог участвовать в передаче Шиховцову восьми миллионов рублей. За них начальник ГСУ должен был помочь третьим лицам с решением деликатных вопросов по одному из уголовных дел.

В настоящий момент оба подозреваемых доставлены на допрос в Следственный комитет. Там фигуранты дела дают показания.