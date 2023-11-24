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24 ноября, 20:06

Полковник юстиции попался на крупной взятке в Петербурге

SHOT: В Петербурге задержали начальника Главного следственного управления ГУ МВД

Начальник Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу Игорь Шиховцов задержан в городе на Неве. Правоохранителя подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Арест полковника юстиции был произведён вечером 24 ноября. Вместе с ним в наручники заковали и адвоката Олега Касатенко. Последний мог участвовать в передаче Шиховцову восьми миллионов рублей. За них начальник ГСУ должен был помочь третьим лицам с решением деликатных вопросов по одному из уголовных дел.

В настоящий момент оба подозреваемых доставлены на допрос в Следственный комитет. Там фигуранты дела дают показания.

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А в Подмосковье 23 и 24 ноября были задержаны глава Ленинского района Алексей Спасский и его заместитель Альберт Гравин. Их подозревают в выдаче разрешений на строительство жилых домов, которые мешают работе системы ПВО, рассказывал Лайф.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Илья Пушкарев
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