Главу Ленинского района Подмосковья задержали вслед за его заместителем
Задержан глава Ленинского района Подмосковья Алексей Спасский
Глава Ленинского района Подмосковья Алексей Спасский. Обложка © Сайт Администрации Ленинского городского округа
Полиция задержала главу Ленинского района Подмосковья Алексея Спасского — вслед за его заместителем Альбертом Гравиным, которого силовики скрутили накануне. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, в настоящее время чиновник находится на допросе. Среди возможных тем для разбирательств могут быть нарушения при строительстве жилых домов.
Кстати, по этому же делу был задержан и сам Гравин. Известно, что пару недель назад чиновника сняли с должности и попросили уйти по собственному. Однако на этом всё не закончилось, и 23 ноября к нему нагрянули правоохранители. Так, предполагается, что он выдавал разрешения на строительство многоэтажек, которые ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны.
А несколькими днями ранее по делу о мошенничестве был задержан бывший замминистра энергетики России Пётр Нидзельский. Он занимал пост в период с 1994 по 2004 год, а в 2015 году стал собственником компании "КрымТЭЦ", обеспечивающей большую часть полуострова традиционной энергией.