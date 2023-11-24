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24 ноября, 10:36

Главу Ленинского района Подмосковья задержали вслед за его заместителем

Задержан глава Ленинского района Подмосковья Алексей Спасский

<p>Глава Ленинского района Подмосковья Алексей Спасский. Обложка © <a href="https://adm-vidnoe.ru/municipality/administratsiya-okruga/apparat-upravleniya/glava/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> Администрации Ленинского городского округа</p>

Глава Ленинского района Подмосковья Алексей Спасский. Обложка © Сайт Администрации Ленинского городского округа

Полиция задержала главу Ленинского района Подмосковья Алексея Спасского — вслед за его заместителем Альбертом Гравиным, которого силовики скрутили накануне. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, в настоящее время чиновник находится на допросе. Среди возможных тем для разбирательств могут быть нарушения при строительстве жилых домов.

Кстати, по этому же делу был задержан и сам Гравин. Известно, что пару недель назад чиновника сняли с должности и попросили уйти по собственному. Однако на этом всё не закончилось, и 23 ноября к нему нагрянули правоохранители. Так, предполагается, что он выдавал разрешения на строительство многоэтажек, которые ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны.

Задержан замглавы департамента Минприроды РФ Алексей Яковлев

Задержан замглавы департамента Минприроды РФ Алексей Яковлев

А несколькими днями ранее по делу о мошенничестве был задержан бывший замминистра энергетики России Пётр Нидзельский. Он занимал пост в период с 1994 по 2004 год, а в 2015 году стал собственником компании "КрымТЭЦ", обеспечивающей большую часть полуострова традиционной энергией.

Николь Вербер
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