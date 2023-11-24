Главу Ленинского района Подмосковья задержали вслед за его заместителем

Полиция задержала главу Ленинского района Подмосковья Алексея Спасского — вслед за его заместителем Альбертом Гравиным, которого силовики скрутили накануне. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, в настоящее время чиновник находится на допросе. Среди возможных тем для разбирательств могут быть нарушения при строительстве жилых домов.

Кстати, по этому же делу был задержан и сам Гравин. Известно, что пару недель назад чиновника сняли с должности и попросили уйти по собственному. Однако на этом всё не закончилось, и 23 ноября к нему нагрянули правоохранители. Так, предполагается, что он выдавал разрешения на строительство многоэтажек, которые ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны.