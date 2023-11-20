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20 ноября, 11:49

Задержан замглавы департамента Минприроды РФ Алексей Яковлев

Минприроды РФ сообщило о задержании замдиректора департамента государственной политики и рeгулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Алексея Яковлева.

"Задержан заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Там подчеркнули, что задержание связано с предыдущим местом работы Яковлева в национальном парке "Таганай".

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А ранее Лайф рассказывал о задержании экс-главы Правительства Самарской области Виктора Кудряшова по делу о превышении полномочий. Следствие полагает, что чиновник вместе с коллегой из Минстроя перечислил около 200 миллионов рублей на строительство станции метро, которая в итоге так и не появилась. Бывший чиновник арестован.

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mnr.gov.ru

Александра Вишнякова
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