Задержан замглавы департамента Минприроды РФ Алексей Яковлев
Минприроды РФ сообщило о задержании замдиректора департамента государственной политики и рeгулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Алексея Яковлева.
"Задержан заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Там подчеркнули, что задержание связано с предыдущим местом работы Яковлева в национальном парке "Таганай".
А ранее Лайф рассказывал о задержании экс-главы Правительства Самарской области Виктора Кудряшова по делу о превышении полномочий. Следствие полагает, что чиновник вместе с коллегой из Минстроя перечислил около 200 миллионов рублей на строительство станции метро, которая в итоге так и не появилась. Бывший чиновник арестован.