Задержан замглавы департамента Минприроды РФ Алексей Яковлев

А ранее Лайф рассказывал о задержании экс-главы Правительства Самарской области Виктора Кудряшова по делу о превышении полномочий. Следствие полагает, что чиновник вместе с коллегой из Минстроя перечислил около 200 миллионов рублей на строительство станции метро, которая в итоге так и не появилась. Бывший чиновник арестован.