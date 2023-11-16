Самарский суд арестовал бывшего главу правительства региона Виктора Кудряшова

В Самаре заключили под стражу до 12 января 2024 года экс-главу регионального правительства Виктора Кудряшова. Об этом информирует пресс-служба Октябрьского районного суда.

По версии следствия, Кудряшов знал о дефиците регионального бюджета и об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро "Театральная". Но это ему не помешало в 2022–2023 годах подделать увеличение стоимости строительства станции до 18,4 миллиарда рублей. Из-за этого бюджет Самарской области, как указывают следователи, пострадал на 3,5 миллиарда рублей.