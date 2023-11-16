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16 ноября, 15:15

Самарский суд арестовал бывшего главу правительства региона Виктора Кудряшова

<p>Бывший глава Правительства Самарской области Виктор Кудряшов в суде. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/59415" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Бывший глава Правительства Самарской области Виктор Кудряшов в суде. Обложка © Telegram / SHOT

В Самаре заключили под стражу до 12 января 2024 года экс-главу регионального правительства Виктора Кудряшова. Об этом информирует пресс-служба Октябрьского районного суда.

"Избрана мера пресечения на срок 1 месяц 30 суток", говорится в сообщении.

По версии следствия, Кудряшов знал о дефиците регионального бюджета и об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро "Театральная". Но это ему не помешало в 2022–2023 годах подделать увеличение стоимости строительства станции до 18,4 миллиарда рублей. Из-за этого бюджет Самарской области, как указывают следователи, пострадал на 3,5 миллиарда рублей.

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Напомним, что в доме Кудряшова ранее прошли обыски по делу о превышении полномочий. Следствие полагает, что чиновник вместе с коллегой из Минстроя перечислил около 200 миллионов рублей на строительство станции метро, которая в итоге так и не появилась. Кудряшова задержали 14 ноября после обысков в региональном кабмине. На следующий день после задержания бывшего врио председателя регионального правительства доставили в больницу из-за якобы проблем с сердцем.

Дарья Нарыкова
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