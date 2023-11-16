Суд арестовал врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Соответствующее решение сегодня, 16 ноября, вынес Октябрьский районный суд Самары.

"[Избрана] мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 6 суток", — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы суда.