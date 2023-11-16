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16 ноября, 14:41

Суд арестовал врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева

<p>Михаил Асеев. Обложка © t.me / 63.RU / <a href="https://t.me/news63ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Новости Самары</a></p>

Михаил Асеев. Обложка © t.me / 63.RU / Новости Самары

Суд арестовал врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Соответствующее решение сегодня, 16 ноября, вынес Октябрьский районный суд Самары.

"[Избрана] мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 6 суток", — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы суда.

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Ранее Лайф сообщал, что в доме бывшего врио председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова прошли обыски по делу о превышении полномочий. Следствие полагает, что экс-чиновник вместе с коллегой из Минстроя перечислил около 200 миллионов рублей на строительство станции метро "Самарская", которая в итоге так и не появилась. Позже Кудряшов и врио министра строительства Михаил Асеев были задержаны.

Ян Поланин
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