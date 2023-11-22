Экс-замминистра энергетики РФ Пётр Нидзельский задержан по делу о мошенничестве
Пётр Нидзельский, 1983 год. Обложка © ТАСС / Борис Кавашкин
Экс-замминистра энергетики Петра Нидзельского задержали в Москве по уголовному делу о крупном мошенничестве. Ему уже предъявили обвинение.
"В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере, задержан Нидзельский Пётр Васильевич 1945 года рождения. В ходе допроса ему были официально выдвинуты обвинения", — рассказали ТАСС правоохранители.
Нидзельский занимал пост замминистра энергетики в 1994–2004 годах, а в 2015 году стал собственником компании "КрымТЭЦ", которая обеспечивала большую часть полуострова традиционной энергией.
Ранее Лайф писал, что экс-вице-мэра Белгорода Алексея Романчукевича подозревают в хищении 28,5 миллиона рублей путём вымогательства у предпринимателей. Экс-чиновник совершал махинации ещё во время своей работы в Администрации города Липецка.