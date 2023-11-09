Бывшего вице-мэра Белгорода Романчукевича подозревают в хищении 28,5 млн рублей

Бывшего вице-мэра Белгорода Алексея Романчукевича подозревают в хищении 28,5 миллиона рублей путём вымогательства у предпринимателей. По данным SHOT, экс-чиновник совершал махинации ещё во время своей работы в Администрации города Липецка.

По данным следователей, Романчукевич с 2021 года вымогал деньги у своих знакомых бизнесменов. На тот момент он находился в должности руководителя МБУ благоустройства Липецка. От его действий пострадали гендиректор и главный инженер строительных компаний, а также предприниматель, который занимался ремонтом автомобилей.

Романчукевич брал у предпринимателей деньги наличкой и обещал в обмен на это некое содействие. Однако бизнесмены так и не дождались никакой поддержки от чиновника. Все переданные деньги глава МБУ не вернул и успел потратить. После этих махинаций Романчукевич переехал в Белгород, в феврале 2022 года его назначили руководителем Департамента городского хозяйства в мэрии. Через год он подал в отставку, а спустя время выложил фото из Мариуполя.

Предварительно, сейчас экс-чиновник живёт в Москве. В отношении Романчукевича возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения". Известно, что на данный момент он не задержан.