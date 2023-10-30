Экс-директору института ДВО РАН дали условный срок за злоупотребление полномочиями

Советский районный суд Владивостока приговорил бывшего директора Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук Александра Щербатюка к 2,5 года условного заключения по делу о махинациях. Как сообщили ТАСС в Объединённой пресс-службе судебной системы Приморского края, речь идёт о контракте на создание подводного аппарата.

"Щербатюк осуждён по ст. 285 ч. 1 УК РФ к наказанию два года шесть месяцев лишения свободы условно с дополнительным наказанием в виде запрета занимать руководящие должности сроком [на] два года шесть месяцев", — рассказали там.

По версии следствия, с октября 2016 года по июль 2018 года осуждённый заключил от имени института контракт с иностранной компанией на сумму свыше 17,5 миллиона рублей для изготовления автономного необитаемого подводного аппарата. Щербатюк знал, что не имеет материального обеспечения и сотрудников для выполнения работ, из-за чего они будут проводиться с помощью работников учреждения, а также за счёт его имущества и особо ценного недвижимого имущества.

Несмотря на это, Щербатюк заключил договор субподрядных работ на шесть миллионов рублей, а через несколько месяцев увеличил его стоимость ещё на десять миллионов рублей. Также осуждённый заключил ещё несколько таких договоров с сотрудниками института. Их общая сумма — более 2,5 миллиона рублей. По итогам действий Щербатюка доходы от деятельности института на сумму в более чем 7,5 миллиона рублей не поступили в его распоряжение, несмотря на устав. Обвинение просило для осуждённого три года колонии-поселения.