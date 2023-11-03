На Камчатке бывшего чиновника осудили за плохую очистку качелей
На Камчатке экс-чиновника приговорили к году условно за плохую очистку качелей
Из-за плохой очистки качели в Вилючинске оказались вплотную к наледи, из-за чего травмировались дети. Обложка © Telegram / Прокуратура Камчатского края
В Камчатском крае бывшего директора муниципального предприятия осудили за некачественную очистку качелей, на которых получили травмы трое детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Речь идёт о 49-летнем бывшем руководителе муниципального предприятия "Благоустройство Вилючинска".
Уточняется, что инцидент произошёл в апреле 2022 года. Из-за наледи под качелями конструкция была расположена очень низко, вследствие чего травмы получили дети 7, 9 и 14 лет. Один из них сломал обе ноги, ещё у одной пострадавшей — перелом лодыжки. Травмы детей квалифицировали как средний и тяжкий вред здоровью. Сами качели после этого инцидента демонтировали. Бывшего руководителя муниципальной организации, отвечавшей за очистку качелей, признали виновным в халатности.
"По результатам рассмотрения представленных обвинением доказательств экс-чиновнику назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год", — указали в ведомстве, добавив, что приговор не вступил в законную силу.
После инцидента с детьми в Вилючинске демонтировали качели. Фото © Telegram / Прокуратура Камчатского края
Ранее Лайф писал, что бывший заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин приговорён к пяти годам колонии общего режима по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Данное решение вынес Южно-Сахалинский городской суд.