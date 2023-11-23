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23 ноября, 18:46

В Подмосковье чиновника заподозрили в махинациях, помешавших работе систем ПВО

Задержан замглавы Ленинского района Подмосковья Альберт Гравин

Заместителя главы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина задержали силовики. Его подозревают в причастности к нарушениям при строительстве зданий в области.

По информации Mash, около двух недель назад Гравина сняли с должности и попросили уйти по собственному, а сегодня его задержала полиция.

Предполагается, что всё дело в разрешениях, которые глава выдавал на строительство жилых многоэтажных домов, — те существенно ограничили зону покрытия систем ПВО Подмосковья. Сейчас с Гравиным работают сотрудники СК.

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Бывший замминистра здравоохранения Дагестана заработал на взятках 88 млн рублей

Ранее главу Городищенского муниципального района Волгоградской области Виталия Шельменкова задержали по подозрению во взяточничестве. По некоторым данным, чиновник имел "безгрешный доход" от своего заместителя Евгения Суркова, а взамен закрывал глаза на то, что транспорт местного Комбината благоустройства выходил на работу без предварительного осмотра.

Обложка ©

ВК / Альберт Гравин

Александра Мышляева
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