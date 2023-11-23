В Подмосковье чиновника заподозрили в махинациях, помешавших работе систем ПВО
Задержан замглавы Ленинского района Подмосковья Альберт Гравин
Заместителя главы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина задержали силовики. Его подозревают в причастности к нарушениям при строительстве зданий в области.
По информации Mash, около двух недель назад Гравина сняли с должности и попросили уйти по собственному, а сегодня его задержала полиция.
Предполагается, что всё дело в разрешениях, которые глава выдавал на строительство жилых многоэтажных домов, — те существенно ограничили зону покрытия систем ПВО Подмосковья. Сейчас с Гравиным работают сотрудники СК.
Ранее главу Городищенского муниципального района Волгоградской области Виталия Шельменкова задержали по подозрению во взяточничестве. По некоторым данным, чиновник имел "безгрешный доход" от своего заместителя Евгения Суркова, а взамен закрывал глаза на то, что транспорт местного Комбината благоустройства выходил на работу без предварительного осмотра.
ВК / Альберт Гравин