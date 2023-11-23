В Подмосковье чиновника заподозрили в махинациях, помешавших работе систем ПВО

Заместителя главы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина задержали силовики. Его подозревают в причастности к нарушениям при строительстве зданий в области.

По информации Mash, около двух недель назад Гравина сняли с должности и попросили уйти по собственному, а сегодня его задержала полиция.

Предполагается, что всё дело в разрешениях, которые глава выдавал на строительство жилых многоэтажных домов, — те существенно ограничили зону покрытия систем ПВО Подмосковья. Сейчас с Гравиным работают сотрудники СК.