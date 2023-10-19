Бывший замминистра здравоохранения Дагестана заработал на взятках 88 млн рублей

В Дагестане за огромные взятки задержан бывший замминистра здравоохранения Мазай Рамазанов. Экс-чиновник "заработал" на государственных контрактах почти 88 миллионов рублей, сообщает SHOT.

Рамазанов был назначен на должность заместителя министра здравоохранения Дагестана в 2018-м — и меньше чем через год развернул масштабную схему получения взяток. Он помогал местной 48-летней предпринимательнице Наталье Дроздовой получать выгодные госконтракты и брал с неё 10% от каждой сделки. В итоге за три года чиновник получил 87,8 миллиона. В передаче немаленьких денег помогал посредник — 63-летний безработный Арсен Сулейманов.

Мутные схемы наверняка могли осуществляться и дальше, однако в январе 2022 года Рамазанов был снят с должности. Когда всё вскрылось, было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки по предварительному сговору группой лиц в крупном размере". Пока бывшего госслужащего отправили под домашний арест, однако ему грозит до 15 лет колонии. "Помощникам" также грозит провести более десяти лет в тюрьме.