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19 октября, 10:08

Бывший замминистра здравоохранения Дагестана заработал на взятках 88 млн рублей

Экс-замминистра здравоохранения Дагестана Рамазанов задержан за взятки в 88 млн

<p>Бывший замминистра здравоохранения Дагестана Мазай Рамазанов. Обложка © <a href="https://dcmk.ru/o-bolnitse/novosti/luchshih-rabotnikov-skoroi-pomoshchi-otmetili-na-baze-dagestanskogo-tsentra-meditsiny-katastrof" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дагестанский центр медицины катастроф</a></p>

Бывший замминистра здравоохранения Дагестана Мазай Рамазанов. Обложка © Дагестанский центр медицины катастроф

В Дагестане за огромные взятки задержан бывший замминистра здравоохранения Мазай Рамазанов. Экс-чиновник "заработал" на государственных контрактах почти 88 миллионов рублей, сообщает SHOT.

Рамазанов был назначен на должность заместителя министра здравоохранения Дагестана в 2018-м — и меньше чем через год развернул масштабную схему получения взяток. Он помогал местной 48-летней предпринимательнице Наталье Дроздовой получать выгодные госконтракты и брал с неё 10% от каждой сделки. В итоге за три года чиновник получил 87,8 миллиона. В передаче немаленьких денег помогал посредник — 63-летний безработный Арсен Сулейманов.

Мутные схемы наверняка могли осуществляться и дальше, однако в январе 2022 года Рамазанов был снят с должности. Когда всё вскрылось, было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки по предварительному сговору группой лиц в крупном размере". Пока бывшего госслужащего отправили под домашний арест, однако ему грозит до 15 лет колонии. "Помощникам" также грозит провести более десяти лет в тюрьме.

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Ранее суд в Москве заочно арестовал бывшего замначальника следственного отдела по Тверскому району Дмитрия Губина по делу о получении взятки в биткоинах. Речь идёт о сумме в 7,3 миллиарда рублей. По данным следствия, он получил её от хакерской группировки The Infraud Organization.

Николь Вербер
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