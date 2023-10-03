Мэра украинского города задержали в момент получения крупной взятки

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали мэра города Сумы Александра Лыченко в момент получения чиновником взятки в 1,4 миллиона гривен (около 38 тысяч долларов). Об аресте главы администрации сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины.

На опубликованных снимках видно, что при себе у мэра находились десятки денежных пачек. Также задержан и пособник подозреваемого — директор департамента инфраструктуры города. По данным следствия, они занимались вымогательством взяток у компании-оператора бытовых отходов.

Задержание мэра Сум сотрудниками СБУ. Фото © t.me / САП