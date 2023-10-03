Мэра украинского города задержали в момент получения крупной взятки
Мэра Сум задержали в момент получения взятки в 38 тысяч долларов
Задержание мэра Сум сотрудниками СБУ. Обложка © t.me / САП
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали мэра города Сумы Александра Лыченко в момент получения чиновником взятки в 1,4 миллиона гривен (около 38 тысяч долларов). Об аресте главы администрации сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины.
На опубликованных снимках видно, что при себе у мэра находились десятки денежных пачек. Также задержан и пособник подозреваемого — директор департамента инфраструктуры города. По данным следствия, они занимались вымогательством взяток у компании-оператора бытовых отходов.
Задержание мэра Сум сотрудниками СБУ. Фото © t.me / САП
"В период с ноября 2022 года по октябрь 2023 следствие задокументировало получение лицами неправомерной выгоды на общую сумму 2,1 миллиона гривен", — уточнили в пресс-службе САП, добавив, что сейчас у арестованных проходят обыски.
А ранее схожий случай произошёл в Республике Коми. Там по делу о взятке был задержан мэр Печоры Валерий Серов. Суд отправил его в СИЗО.