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2 октября, 22:31

Мэра украинского города задержали в момент получения крупной взятки

Мэра Сум задержали в момент получения взятки в 38 тысяч долларов

<p>Задержание мэра Сум сотрудниками СБУ. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/sap_gov_ua/1694?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">САП</a></p>

Задержание мэра Сум сотрудниками СБУ. Обложка © t.me / САП

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали мэра города Сумы Александра Лыченко в момент получения чиновником взятки в 1,4 миллиона гривен (около 38 тысяч долларов). Об аресте главы администрации сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины.

На опубликованных снимках видно, что при себе у мэра находились десятки денежных пачек. Также задержан и пособник подозреваемого — директор департамента инфраструктуры города. По данным следствия, они занимались вымогательством взяток у компании-оператора бытовых отходов.

Задержание мэра Сум сотрудниками СБУ. Фото © t.me / САП

Задержание мэра Сум сотрудниками СБУ. Фото © t.me / САП

"В период с ноября 2022 года по октябрь 2023 следствие задокументировало получение лицами неправомерной выгоды на общую сумму 2,1 миллиона гривен", — уточнили в пресс-службе САП, добавив, что сейчас у арестованных проходят обыски.

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А ранее схожий случай произошёл в Республике Коми. Там по делу о взятке был задержан мэр Печоры Валерий Серов. Суд отправил его в СИЗО.

Илья Пушкарев
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